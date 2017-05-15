Уже в августе аэропорты Москвы разрешат не распечатывать билет для посадки на борт
15 мая 2017 23:37
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Разрешение на использование электронного посадочного талона без распечатки должно вступить в силу в августе 2017 года, сейчас документ находится на стадии публичного обсуждения. Несмотря на это, представители аэропортов заявили, что у них уже имеется оборудование, которое позволяет реализовать новые правила.
Представитель Внуково сказал, что аэропорт располагает всем необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов и организации обслуживания в соответствии с инициативами IATA FastTravel.
Представитель «Домодедово» заявил о том же. По его словам, дата, когда появится возможность использовать штрих-код на мобильных устройствах вместо распечатанных талонов, «будет зависеть от внесения поправок в приказ Минтранса».
Представитель Шереметьево использует оборудование для считывания электронных посадочных талонов с февраля, это работает в зоне вылета внутренних рейсов терминала D. Это оборудование предусматривает сканирование и бумажных, и электронных посадочных документов одновременно, отметил он.
Практика использования электронных посадочных талонов с помощью смартфонов за рубежом работает с 2007 года. В Москве эта практику начали обсуждать в 2013 году.
Фото ekb96.well.ru
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