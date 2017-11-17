Установлены светофоры на кольце у станции метро «Московская» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости: 
При этом ФАС отмечает, что доходность перевозок напрямую зависит от пассажиропотока. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество предоставляемых гражданам услуг в целом.
ФАС России провела сравнение цен на ж/д и авиабилеты: плацкарт дороже купе и билета на самолет
В нем примут участие более 200 спортсменов из различных спортивных клубов Самарской области и других регионов.
В Самаре в спортивном комплексе «Грация» пройдет региональный фестиваль айкидо «Волжские перекаты»
Бороться за медали из разных регионов страны приехали около 600 спортсменов.
Спортсменка ЦСКА/Самара Юлия Турутина завоевала золото на чемпионате России по тхэквондо
Основными картинами для просмотра станут художественные фильмы «Горячий снег» и «Они сражались за Родину».
Самара присоединится к акции «24 кадра Победы»
Мероприятие началось с экскурсии по территории завода, который по уровню оснащенности сегодня является одним из самых современных в России. Гостям показали производственную площадку, оборудование, рассказали о номенклатуре и технологии изготовления лекарс
В Тольятти состоялось открытие фармацевтического завода «Озон Фарм»
Основная цель урока «Футбол без дискриминации» состоит в создании среды, свободной от дискриминации на всех официальных мероприятиях ЧМ-2018, а также профилактика дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентирова
Для самарских школьников прошел урок «Футбол без дискриминации»
В течение двух дней работы площадки тольяттинцы смогут увидеть и приобрести множество ярких и необычных изделий из керамики, текстиля, дерева, металла, шерсти и других материалов.
В Тольятти открылась ярмарка «Золотые руки»
Причиной происшествия в местной полиции назвали плохие погодные условия. «Буквально за час до ДТП пошел сильный снег.
В результате столкновения микроавтобуса и лесовоза в Марий Эле погибли по меньшей мере 14 человек
сегодня  Пятница, 17 ноября, 17:12
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/11:
USD 59.99
-0.26
EUR 70.7
-0.47
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Установлены светофоры на кольце у станции метро «Московская» в Самаре

17 ноября 2017 13:18
111
Установлены светофоры на кольце у станции метро «Московская» в Самаре Однако их включат после открытия Луначарского.
Однако их включат после открытия Луначарского.

В Самаре на кольцевой развязке, расположенной около станции метро «Московская», установили 34 светофора. Но работать они начнут только после того, как машины пустят на улицу Луначарского, пишет 63.ру.

Напомним, что дорожную развязку на пересечении Московского шоссе и Луначарского сделали в виде эллипса. Как пояснял ранее министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, такую форму выбрали для того, чтобы снизить нагрузку на объекты метрополитена.

Правую часть дороги открыли в начале сентября. А 9 октября начала работать вся развязка. На кольце установили 22 транспортных и 12 пешеходных светофоров. Сейчас они работают в режиме желтого мигания.

На кольце обустроили три новых наземных перехода: через Луначарского, через Московское шоссе со стороны проспекта Масленникова и со стороны ТЦ «Вертикаль». Также от развязки перенесли две остановки общественного транспорта. Теперь они находятся ближе к проспекту Масленникова.

Информации об открытии движения по улице Луначарского пока нет. Сейчас там еще продолжают работать подрядчики строительства. Известно, что на пересечении улиц Мичурина и Луначарского также планируют включить новый светофор с поворотными стрелками: в сторону проспекта Ленина и со стороны Масленникова на Луначарского. Для поворота оборудуют выделенные фазы.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
17 ноября 2017  12:16
Самая дорогая вторичная жилплощадь в регионе традиционно в Самаре СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в октябре 2017 года.
Самая дорогая вторичная жилплощадь в регионе традиционно в Самаре
СОФЖИ подготовлен отчет о  ситуации на  рынке недвижимости  по городским округам Самарской области в октябре 2017 года.  Экономика региона
130
17 ноября 2017  11:53
Самарская область получит скидки на перевозку зерна ОАО
Самарская область получит скидки на перевозку зерна на экспорт
ОАО "РЖД" расширяет действие скидки на вывоз зерна со станций трех регионов Куйбышевской магистрали. Экономика региона
104
14 ноября 2017  18:22
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин. Но ведомство постарается избежать дефолта регионов, считают аналитики.
Минфин назвал потенциальные санкции для регионов-должников
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин.... Экономика региона
240
Весь список
Финансы и Банки
17 ноября 2017  14:35
В семинаре приняли участие более 60 пенсионеров в возрасте от 56 до 86 лет.
Сотрудники Сбербанка рассказали саратовским пенсионерам о финансовой безопасности
 В семинаре приняли участие более 60 пенсионеров в возрасте от 56 до 86 лет.  Финансы и Банки
117
16 ноября 2017  13:42
В Самаре подведены итоги конкурса по повышению эффективности работы в муниципальном и госсекторе После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка.
В Самаре подведены итоги конкурса по повышению эффективности работы в муниципальном и госсекторе
После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка. Финансы и Банки
155
15 ноября 2017  19:49
Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети.
Фонд Baring Vostok вышел из капитала второго крупнейшего продавца лекарств в России — «Аптечной сети 36,6»
 Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети.  Финансы и Банки
227
Весь список
Строительство
17 ноября 2017  14:02
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили.
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
111
14 ноября 2017  17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.
Около «Ладьи» разрешили построить высотный ЖК "Парус"
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.  Строительство
306
8 ноября 2017  12:51
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
380
Весь список

Новости

Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
15.11.2017
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
 Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
13.11.2017
Жалюзийная дверь новое веяние дверной индустрии
 Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
08.11.2017
Кварцевый искусственный камень
 Искусственный  кварцевый камень  состоит из природного кварца, соединенного...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
927
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
909
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1951
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
90
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
100
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
83
Весь список


Новости компаний
13 ноября 2017  13:38
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны.
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
245
13 ноября 2017  11:56
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона Об этом заявил АВТОВАЗ.
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
190
9 ноября 2017  20:57
Один из самых ценных ресурсов в мире
Один из самых ценных ресурсов в мире
 В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
104
3 ноября 2017  12:10
Экс-руководитель УК-должника в Самаре оплатит из личных средств долг перед энергетиками Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона.
Экс-руководитель УК-должника в Самаре оплатит из личных средств долг перед энергетиками
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
260
Весь список
IT и Коммуникации
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
76
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
130
9 октября 2017  16:57
Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
 В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника?  IT и Коммуникации
851
Весь список
Транспорт
17 ноября 2017  13:55
ФАС нашла места в плацкарте, которые стоят дороже авиабилетов Для улучшения ситуации ФАС порекомендовала обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество услуг.
ФАС нашла места в плацкарте, которые стоят дороже авиабилетов
Для улучшения ситуации ФАС порекомендовала обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество услуг. Транспорт
116
17 ноября 2017  13:18
Установлены светофоры на кольце у станции метро «Московская» в Самаре Однако их включат после открытия Луначарского.
Установлены светофоры на кольце у станции метро «Московская» в Самаре
Однако их включат после открытия Луначарского. Транспорт
111
17 ноября 2017  12:42
Самара представила проект скоростного трамвая на Форуме Форума ГЧП Стратегическая сессия прошла в Казани.
Самара представила проект скоростного трамвая на Форуме Форума ГЧП
Стратегическая сессия прошла в Казани. Транспорт
123
15 ноября 2017  13:33
В Самаре будет ходить автобус Южный город - Центральный автовокзал С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты.
В Самаре будет ходить автобус Южный город - Центральный автовокзал
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты. Транспорт
266
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4384
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1587
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8476
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2344
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9323
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2742
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1337
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1674
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1570
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1318
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2944
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2768
Весь список

Мероприятия
В Самаре в спортивном комплексе «Грация» пройдет региональный фестиваль айкидо «Волжские перекаты»
В Самаре презентовали третий том Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»
С 27 ноября по 3 декабря пройдет неделя приемов граждан, приуроченная к 16-летию Партии "Единая Россия"
Весь список
Популярное
за сегодня

На заседании гордумы утверждены сроки конкурса по отбору кандидатур на должность главы Самары

282

Пассажира «Приоры», врезавшейся в дерево на проспекте Юных Пионеров, из машины доставали спасатели

271

На вокзале Самара состоится концерт, посвященный 90-летию Эльдара Рязанова

258
за неделю

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

1565

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1552

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

1451
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда