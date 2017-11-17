Установлены светофоры на кольце у станции метро «Московская» в Самаре
17 ноября 2017 13:18
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В Самаре на кольцевой развязке, расположенной около станции метро «Московская», установили 34 светофора. Но работать они начнут только после того, как машины пустят на улицу Луначарского, пишет 63.ру.
Напомним, что дорожную развязку на пересечении Московского шоссе и Луначарского сделали в виде эллипса. Как пояснял ранее министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, такую форму выбрали для того, чтобы снизить нагрузку на объекты метрополитена.
Правую часть дороги открыли в начале сентября. А 9 октября начала работать вся развязка. На кольце установили 22 транспортных и 12 пешеходных светофоров. Сейчас они работают в режиме желтого мигания.
На кольце обустроили три новых наземных перехода: через Луначарского, через Московское шоссе со стороны проспекта Масленникова и со стороны ТЦ «Вертикаль». Также от развязки перенесли две остановки общественного транспорта. Теперь они находятся ближе к проспекту Масленникова.
Информации об открытии движения по улице Луначарского пока нет. Сейчас там еще продолжают работать подрядчики строительства. Известно, что на пересечении улиц Мичурина и Луначарского также планируют включить новый светофор с поворотными стрелками: в сторону проспекта Ленина и со стороны Масленникова на Луначарского. Для поворота оборудуют выделенные фазы.
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