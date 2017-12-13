Улица Луначарского в Самаре еще не готова к официальному открытию
13 декабря 2017 15:02
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Ранее, 12 декабря жители города начали сообщать в соцсетях, что уже смогли прокатиться по ул. Луначарского - туда открыли проезд со стороны Московского шоссе. При этом водители жаловались на то, что дорога плохо почищена от снега, а также там не работают светофоры.
Выяснилось, что на самом деле ул. Луначарского еще не готова к официальному открытию.
В департаменте градостроительства Самары указали, что в настоящее время ведется работа по вводу в эксплуатацию участка от Автобусного проезда до Московского шоссе. Там доделывается освещение, устанавливаются недостающие дорожные знаки, подготавливается исполнительная документация.
До конца года улицу должна проверить Государственная инспекция строительного надзора, после чего уже можно будет говорить о сроках открытия дороги.
В департаменте не пояснили, как получилось, что водители уже заехали на недоделанную улицу, пишет Самру.ру.
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