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Новости /  Экономика /  Транспорт  

UTair запустит прямые авиарейсы из Самары Краснодар и Анапу

17 мая 2017 10:33
122
UTair запустит прямые авиарейсы из Самары Краснодар и Анапу
Полеты начнутся с 23 мая и 1 июня.

Авиакомпания UTair запускает новые рейсы в рамках программы развития маршрутной сети на юге России.

С 23 мая начинаются полеты из Самары в Краснодар, а 1 июня — из Самары в Анапу.

Всего в весенне-летнем сезоне программа полетов UTair из регионов России на курорты Краснодарского края будет включать в себя 30 направлений. Прямыми рейсами авиакомпании на курорты Черноморского побережья смогут воспользоваться жители 13 городов Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, пишет Волга Ньюс.

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