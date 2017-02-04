Трехсекционные трамваи появятся в Самаре не позже 1 июня текущего года

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Об этом 3 февраля рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на совещании с министром транспорта России Максимом Соколовым.Технику поставит «Государственная транспортная лизинговая компания». Это будут трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область).Трамваи власти Самары приобретают в лизинг. Стоимость контракта составляет 988 213 209 рублей. Первоначальный взнос – 80 миллионов рублей. Остальные средства чиновники планируют перечислить производителю вагонов до 2022 года.Трамваи уже прошли технические испытания в Самаре, и специалисты «Трамвайно-троллейбусного управления» областной столицы знакомы с работой этой модели. К выходу на городские маршруты они будут готовы после обкатки на рельсах.