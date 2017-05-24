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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира»

24 мая 2017 12:57
68
Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира» Мероприятие состоится 31 мая.
Мероприятие состоится 31 мая.

31 мая с 10 до 11 часов в здании железнодорожного вокзала станции Сызрань-1 руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями Общественного совета при линейном отдела проведут социально-профилактическую акцию «Час пассажира».

Цель акции - двусторонний диалог между транспортной полицией и обществом по вопросам охраны правопорядка, обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного и водного транспорта, сообщает «Маленькая Сызрань».




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