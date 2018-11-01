Транспортное обслуживание Красноглинского района проверяют ежедневно
1 ноября 2018 16:01
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Сегодня проверки вновь осуществлялись представителями городского Департамента транспорта совместно со средствами массовой информации.
Напомним, оперативные меры по увеличению выхода на маршруты муниципальных автобусов, в которых действуют все виды льгот, были приняты на этой неделе, чтобы не допустить ухудшения транспортного обслуживания красноглинцев – сразу после того, как по инициативе коммерческого перевозчика была прекращена работа маршрутных такси № 210 и № 1к.
Сейчас для минимизации неудобств жителям района по муниципальным маршрутам совершают рейсы 44 автобуса. В том числе 14 единиц транспорта обслуживают маршрут № 1, который ранее полностью дублировали маршрутные такси № 1к. 10 автобусов курсируют по маршруту № 51 (на участке от пос. Управленческий до площади им. Кирова по дубль-схеме раньше следовали маршрутки № 210). Кроме того, на маршруте № 50 работают 20 единиц подвижного состава.
Стоит отметить, что основной пассажиропоток с пос. Управленческий сосредоточен на линии до автостанции «Аврора», в направлении которой следует льготный автобус № 51 – сделать это можно с одной пересадкой: либо на площади им. Кирова – на автобус № 75, либо на Московском шоссе – на автобус № 45.
Чтобы горожанам в дальнейшем не приходилось повторно оплачивать свой проезд, в настоящее время рассматривается возможность введения пересадочного билета. Он позволит удовлетворить потребности студентов, школьников и особенно жителей отдаленных микрорайонов, которым приходится добираться с пересадкой.
Стоит отметить, что с учетом федерального стандарта для крупных городов маршрутная сеть должна быть устроена так, чтобы можно было доезжать с двумя пересадками. В Самаре профильный департамент стремится к такой организации работы транспорта, чтобы пересадок было не более одной.
«Мы сейчас активно прорабатываем вопрос о введении пересадочного билета, который позволит пассажирам в течение определенного времени осуществлять пересадки выгодно. Кроме того, такой способ передвижения, когда люди едут, преодолевая более короткие расстояния, но чаще пересаживаются, позволяет быстрее добраться в нужную им точку города. Изучаем опыт Москвы и других городов, где такая практика имеется», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов. - Наша основная задача - обеспечить ритмичность работы транспорта, особенно в часы «пик». В частности, сейчас на красноглинском направлении в утренние часы получается это сделать, однако вечером свои коррективы вносят дорожные пробки».
Мониторинг пассажирских перевозок будет продолжен. Свои предложения и замечания жители могут передать по телефону «горячей линии»: 8 (846) 207-70-11. Также информация от населения о работе общественного транспорта принимается и отрабатывается в официальном аккаунте городского Департамента транспорта в социальной сети Twitter: https://twitter.com/DTransporta, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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