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Транспорт по Ново-Садовой на пересечении с Полевой в Самаре пустят не раньше 1 декабря

23 ноября 2017 13:51
39
Транспорт по Ново-Садовой на пересечении с Полевой в Самаре пустят не раньше 1 декабря Для движения автомобилей планируют открыть только три полосы.
Для движения автомобилей планируют открыть только три полосы.

Стали известны новые сроки открытия движения на Ново-Садовой на пересечении с Полевой: не раньше 1 декабря. Об этом сообщили представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в своем микроблоге.
— Об открытии движения сообщим заблаговременно, — сообщил представитель минтранса.

Напомним, что ранее  появлялась информация об открытии дороги в первой половине ноября. 
Данный участок Ново-Садовой перекрыли несколько лет назад в связи со строительстом станции метро «Алабинской». Под дорогой проходят тоннели, в том числе соединительный до будущей  метро станции «Самарской».
К обустройству проезжей части на Ново-Садовой приступили 19 октября. Для движения автомобилей планируют открыть только три полосы. Остальную часть дороги отведут для спецтехники, которая будет спускать материалы в метрополитен.
Сейчас на участке дороги положили новый асфальт, установили дорожные знаки и светофоры, пишет 63.ру.

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