Тоннель на Московском/Кирова в Самаре открыли для автомобилей
1 сентября 2017 12:20
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Утром в пятницу, 1 сентября, в Самаре по тоннелю на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова проехали первые машины. Сначала для движения авто открыли половину дороги по направлению из города, затем и вторую часть, пишет 63.ру.
Напомним, реконструкция Московского шоссе стартовала в апреле 2014 года. На первом этапе подрядчик вел ремонтные работы на участке магистрали от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали «карманы» для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.
В настоящее время на Московском шоссе идет второй этап реконструкции – от проспекта Кирова до 23 км. Он включает строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по половине второго тоннеля в обе стороны открыли 23 июля.
На данный момент подрядчики открыли для движения обе полосы – в город и из города – на участке Московского шоссе от ТЦ «Метро» до поселка Мехзавод, дорогу-дублер – по направлению в город.
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