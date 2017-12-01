Тепло в самарских трамваях и троллейбусах пустят к следующей неделе
1 декабря 2017 11:55
24
В Самаре ведется запуск отопления в салонах подвижного состава Трамвайно-троллейбусного управления.
Как сообщают в департаменте транспорта города, "в связи с техническими особенностями это происходит постепенно", пишет Самру.ру.
"К следующей неделе будет запущено. Давайте позволим коллегам из ТТУ выполнить эту работу планомерно. Теплу обязательно быть", - пообещали в дептрансе.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 декабря 2017 11:42
Об этом на заседании губернской думы заявил врио губернатора Дмитрий Азаров. Экономика региона
49
1 декабря 2017 10:40
Также пройдет межрегиональный семинар-совещание заводчиков калмыцкой породы крупного рогатого скота. Экономика региона
94
30 ноября 2017 17:12
Дмитрий Азаров: "Работу по исполнению бюджета надо начинать уже сегодня. Задачи стоят серьезные и ответственные. 2018 – год особой ответственности для всей... Экономика региона
276
Финансы и Банки
30 ноября 2017 12:08
Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками. Финансы и Банки
205
29 ноября 2017 14:54
Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте. Финансы и Банки
545
29 ноября 2017 09:56
На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность. Финансы и Банки
185
Строительство
30 ноября 2017 12:18
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
280
23 ноября 2017 16:41
Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
137
17 ноября 2017 14:02
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
340
Новости
|
27.11.2017
Промышленный дизайнер, который сотрудничал с мировыми брендами, прокомментировал...
|
15.11.2017
Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
977
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
940
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1991
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
135
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
135
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
122
Новости компаний
29 ноября 2017 11:14
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
465
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1912
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
319
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
241
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
63
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
110
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
156
Транспорт
1 декабря 2017 11:55
В связи с техническими особенностями это происходит постепенно. Транспорт
24
1 декабря 2017 10:49
3 декабря «Федеральная пассажирская компания» отмечает День рождения и разделяет этот праздник с пассажирами. Транспорт
84
29 ноября 2017 11:53
Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги. Транспорт
388
28 ноября 2017 17:59Надежные грузоперевозки любого типа через сервис Юду
У каждого хоть раз в жизни был переезд. Это могла быть смена квартиры, переезд по работе в новый офис или традиционный заезд на дачу. Собрать и упаковать вещи... Транспорт
98
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4921
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1760
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8649
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2457
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9856
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2839
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1912
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1450
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1796
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1683
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1413
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3041
Мероприятия