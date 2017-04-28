Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся
28 апреля 2017 09:41
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В Самарской области с 3 мая будет установлен новый предельный максимальный уровень тарифа на участках Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская, Самара — Конструкторская и Самара — Ягодная.
Взрослый билет обойдется в 20,6 рублей, детский — 5,2 рубля, при оплате транспортной картой — 18,2 рубля и 4,6 рубля соответственно.
При проезде в пределах 10 км пути проезд составит: 13,2 рубля для взрослых, 3,3 рубля для детей. По транспортной карте — 11,7 рублей и 3 рубля.
За каждый последующий километр придется доплатить 1,32 рубля, детям — 33 копейки в пределах максимального уровня тарифов. По транспортной карте — 1,17 рублей и 30 копеек, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
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