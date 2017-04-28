Я нашел ошибку
Главные новости: 
Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся
Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся
Дело о заказчике убийства Олега Дергилева в Самаре приостановлено
Дело о заказчике убийства Олега Дергилева в Самаре приостановлено
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Дмитрий Азаров продвигает законодательные инициативы Самарского региона на федеральном уровне
Дмитрий Азаров продвигает законодательные инициативы Самарского региона на федеральном уровне
В Самарской области пройдет Патриотический автопробег «Ветеранам глубинки - заботу и внимание»
В Самарской области пройдет Патриотический автопробег «Ветеранам глубинки - заботу и внимание»
Основные способы повышения уникальности текста
Основные способы повышения уникальности текста
Самарец оштрафован за установку игровых автоматов в помещении автомойки на улице Нагорной
Самарец оштрафован за установку игровых автоматов в помещении автомойки на улице Нагорной
Также суд взыскал с него в пользу потерпевшего материальный ущерб и компенсацию морального вреда.
Тольяттинец на 11 лет отправится в колонию за жестокое избиение и ограбление мужчины
сегодня  Пятница, 28 апреля, 09:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/04:
USD 56.97
0.66
EUR 62.17
0.66
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся

28 апреля 2017 09:41
8
Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся
Новая стоимость будет установлена с 3 мая.

В Самарской области с 3 мая будет установлен новый предельный максимальный уровень тарифа на участках Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская, Самара — Конструкторская и Самара — Ягодная.

Взрослый билет обойдется в 20,6 рублей, детский — 5,2 рубля, при оплате транспортной картой — 18,2 рубля и 4,6 рубля соответственно.

При проезде в пределах 10 км пути проезд составит: 13,2 рубля для взрослых, 3,3 рубля для детей. По транспортной карте — 11,7 рублей и 3 рубля.

За каждый последующий километр придется доплатить 1,32 рубля, детям — 33 копейки в пределах максимального уровня тарифов. По транспортной карте — 1,17 рублей и 30 копеек, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
26 апреля 2017  22:23
При таком обменном курсе «мы откатимся назад», предупредил Ткачев, экспорт сельскохозяйственной продукции сократится на $3 млрд, за два месяца он уже снизился на 15%. «Наиболее приемлемым» и «разумным» министр назвал курс доллара по 60–65 руб.
Минсельхоз не устраивает крепкий рубль. При долларе по 55-56 рублей сельское хозяйство теряет до $3 млрд — Ткачев
При таком обменном курсе «мы откатимся назад», предупредил Ткачев, экспорт сельскохозяйственной продукции сократится на $3 млрд, за два месяца он уже... Экономика региона
200
26 апреля 2017  19:57
На основании общей «дорожной карты» КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих.
Утверждены «дорожные карты» по эффективному взаимодействию ПАО «АВТОВАЗ» с поставщиками компонентов
На основании общей «дорожной карты» КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих.   Экономика региона
215
26 апреля 2017  11:28
В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделили 169,5 млн рублей
В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделили 169,5 млн рублей
Средства распределили депутаты городской думы. Экономика региона
246
Весь список
Финансы и Банки
27 апреля 2017  11:39
Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения
Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения
Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». Финансы и Банки
199
26 апреля 2017  20:30
Бумага для банкнот будет «специально подготовленной для усиления защиты от подделок».
ЦБ запустит в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в октябре
Бумага для банкнот будет «специально подготовленной для усиления защиты от подделок».  Финансы и Банки
214
26 апреля 2017  12:25
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
Для жителей Самарской области, желающих приобрести готовое жилье, продлена специальная программа. Финансы и Банки
306
Весь список
Строительство
27 апреля 2017  17:00
Она будет располагать несколькими конференц – залами, современным SPA–комплексом, ресторанами, банками и торговыми помещениями.
Первая в Самаре пятизвездочная гостиница (отель Lotte) готова почти на 50%
Она будет располагать несколькими конференц – залами, современным SPA–комплексом, ресторанами, банками и торговыми помещениями.  Строительство
255
27 апреля 2017  16:24
К настоящему моменту собрана первая секция длиной 88,5 метров, ее надвижка осуществляется со скоростью примерно 3 метра в час при помощи домкратов, таким образом за сутки собранная секция общим весом 1 200 тонн продвинется на 42 метра.
АО «Стройтрансгаз» начало надвижку пролетного строения Фрунзенского моста
К настоящему моменту собрана первая секция длиной 88,5 метров, ее надвижка осуществляется со скоростью примерно 3 метра в час при помощи домкратов, таким образом... Строительство
1064
26 апреля 2017  15:39
Керамическая черепица – отличный кровельный материал
Керамическая черепица – отличный кровельный материал
 Такой кровельный материал, как керамическая черепица довольно популярен. Изготавливается он из глины. Никакой другой материал для изготовления не... Строительство
27
Весь список

Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
203
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
336
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1188
Весь список
Бизнес
27 апреля 2017  16:21
Основные заслуги Захара Смушкина
Основные заслуги Захара Смушкина
 На территории Российской Федерации  Захар Смушкин  достаточно популярен и известен многим. Это очень популярная личность благодаря множеству заслуг.  Бизнес
30
17 апреля 2017  14:38
Регистрация оффшоров
Регистрация оффшоров
 Большинство участников развивающегося бизнеса стремятся увеличить свой доход и минимизировать любые затраты компании.  Бизнес
95
17 апреля 2017  14:30
ПЭТ флаконы оптом
ПЭТ флаконы оптом
Флаконы ПЭТ используются для самых разнообразных целей. Для того, чтобы они имели хорошее качество и служили для нужного дела, их необходимо правильно выбрать. Бизнес
65
Весь список


Новости компаний
27 апреля 2017  12:39
Утверждены «дорожные карты» по взаимодействию ПАО «АВТОВАЗ» с поставщиками компонентов
Утверждены «дорожные карты» по взаимодействию ПАО «АВТОВАЗ» с поставщиками компонентов
Сегодня, 27 апреля, состоится очередная конференция. Новости компаний
153
27 апреля 2017  11:48
«Самарские распределительные сети» обеспечат электроснабжение новой животноводческой базы
«Самарские распределительные сети» обеспечат электроснабжение новой животноводческой базы
Она расположена в Борском районе. Новости компаний
201
24 апреля 2017  11:16
Представителя Самарских коммунальных систем заслушали в Совете Федерации РФ
Представителя Самарских коммунальных систем заслушали в Совете Федерации РФ
Он выступил с экспертной оценкой. Новости компаний
318
21 апреля 2017  12:52
В Самаре подведены итоги первых межрегиональных соревнований профмастерства «Т Плюс» среди персонала тепловых сетей
В Самаре подведены итоги первых межрегиональных соревнований профмастерства «Т Плюс» среди персонала тепловых сетей
«Золотые» медали у команды Оренбургского филиала. Новости компаний
248
Весь список
IT и Коммуникации
28 апреля 2017  08:45
Основные способы повышения уникальности текста
Основные способы повышения уникальности текста
 Проверка текстов на уникальность сегодня играет огромную роль. В связи с тем, что заимствование чужого материала с развитием технологий стало доступным... IT и Коммуникации
129
14 апреля 2017  16:32
Форум для программистов
Форум для программистов
 Программисты довольно часто сталкиваются с какими-то сложностями в своей работе. И бывает так, что даже опытный программист нуждается в каком-то совете.  IT и Коммуникации
74
13 апреля 2017  18:30
Лазерные бои для детей и взрослых
Лазерные бои для детей и взрослых
 Когда возникает вопрос, как провести выходные, куда поехать и чем заняться, решить может быть довольно трудно.  IT и Коммуникации
89
Весь список
Транспорт
28 апреля 2017  09:41
Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся
Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся
Новая стоимость будет установлена с 3 мая. Транспорт
8
27 апреля 2017  17:19
Изменен размер штрафа за безбилетный проезд в электричках
Изменен размер штрафа за безбилетный проезд в электричках
  Транспорт
214
27 апреля 2017  17:18
С 3 мая изменяется тариф на проезд в электричках
С 3 мая изменяется тариф на проезд в электричках
  Транспорт
192
26 апреля 2017  17:30
Лучшей компанией в сфере логистики по итогам 2016 года стала ГК»Деловые Линии»
Лучшей компанией в сфере логистики по итогам 2016 года стала ГК»Деловые Линии»
Лауреатом премии «Индекс лидерства-2016» вновь признана ГК «Деловые Линии».  Транспорт
267
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
41
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
715
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
950
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1152
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2502
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1464
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
375
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
828
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2049
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3070
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3153
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12090
Весь список

Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели профилактический рейд «Пешеход»
Проект «Музыка модерна» представит в Самаре программу, посвященную испанским композиторам
Самарцев приглашают на открытие велосезона
Весь список
Популярное
за сегодня

АО «Стройтрансгаз» начало надвижку пролетного строения Фрунзенского моста

364

На трассе М5-Урал в Самарской области столкнулись 14 машин

233

Самарец оштрафован за установку игровых автоматов в помещении автомойки на улице Нагорной

168
за неделю

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2845

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

2364

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

2183
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда