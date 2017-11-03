Сызранский паром перестанет ходить уже на следующей неделе
3 ноября 2017 11:32
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Сызранская паромная переправа прекратит свою работу на следующей неделе. Ориентировочная дата конца навигации на левый берег Волги и обратно - 10 ноября. Движение судна прекращается в связи с погодными условиями. На этой неделе паром уже приостанавливал свою работу на один день из-за тумана и сильного ветра. Пока что паром ходит по прежнему расписанию - отправляется из Сызрани в 7 и 15 часов, а обратно, с Нижнесызранских хуторов судно идет в 8 и 16 часов. Как сообщает администрация переправы, пассажиропоток сохраняется на уровне прошлого года, пишет "Маленькая Сызрань".
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