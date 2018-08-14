Снова ввели ограничения для проезда грузового транспорта днем по трассе М-5 между Сызранью и Тольятти

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По официальному сообщению «Поволжуправтодора», поводом для введения ограничений стали ремонтные работы с целью устранить колейность. По завершении этих работ, однако, с 8 сентября вводится ограничение с теми же параметрами. Поводом для них является идущее вовсю уже несколько месяцев строительство транспортной развязки в Тольятти на 974-м км трассы. Ограничение будет действовать до 15 октября.Ограничение распространяется на транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине более 3,4 метров. Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.Источники «Самарского Обозрения» ОНЛАЙН» утверждают, что свою роль в введении ограничений для большегрузов сыграли и обращения жителей Тольятти и других муниципалитетов, которые оценили заметное облегчение трафика на М-5 в прошлом году, когда ограничения вводились в связи с ремонтом дороги на плотине ГЭС. Официально ограничение действовало на участке в непосредственной близости от места проведения работ, но по факту, чтобы не создавать заторы на подъездах к Жигулевску и Тольятти, фуры начинали останавливаться (в том числе и по требованию ГИБДД), за несколько десятков километров от места проведения работ.