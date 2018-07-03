Скорректирован интервал движения автобусов № 50 в Самаре: его решено сократить до 10–15 минут
3 июля 2018 17:11
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Он заявил, что на маршруте № 50 работает 20 автобусов с интервалом движения 20 минут. Принято решение уменьшить его до 10–15 минут (утром и вечером).
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