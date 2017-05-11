Скоростные суда Самара-Тольятти ежедневно будут ходить по Волге
11 мая 2017 11:14
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С 6 мая из Самары в Тольятти по Волге ходит скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Восход».
В пути судно делает остановки в селе Ширяево и Зольном.
Пока теплоходы будут ходить только в пятницу, субботу и воскресенье (по два рейса в день в обе стороны). Но уже со 2 июня в силу вступит летнее расписание, по которому «Восходы» ежедневно будут совершать три рейса в Тольятти и обратно.
Ожидается, что с мая по сентябрь услугами скоростных судов воспользуются 30 тыс. человек, пишет Самру.ру.
Время в пути - 2,5 часа (включая шлюзование). Стоимость билета - 400 рублей.
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