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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Скоростная переправа по Волге Самара-Тольятти стартует 6 мая

3 мая 2017 09:52
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Скоростная переправа по Волге Самара-Тольятти стартует 6 мая
В первое время теплоходы будут пускать в пятницу, субботу и воскресенье.

В субботу 6 мая из Самары в Тольятти пустят по Волге скоростное пассажирское судно на подводных крыльях.

Об пишет Samru.ru со ссылкой на источник в «Самарском речном пассажирском предприятии». Время в пути составит 2,5 часа, с учетом шлюзования. Стоимость билета - 400 рублей.

По словам источника портала, в первое время теплоходы будут пускать в пятницу, субботу и воскресенье. Первый рейс из Самары - в 7:45, второй - в 14:15. Из Тольятти - в 10:20 и 16:50.


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