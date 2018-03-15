Сегодня в Самаре состоялся тестовый проезд трамвая по новой трамвайной линии

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По словам первого заместителя главы г.о. Самара Владимира Василенко, ожидается, что в дни матчей ЧМ-2018 пассажиропоток только со стадиона «Самара Арена» до железнодорожного вокзала составит в общей сложности 14,5 -15 тысяч человек.«Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей будет задействовано 87 трамваев, - рассказал Владимир Василенко. – Трамваибудут следовать от улицы Спортивная до стадиона «Самара Арена» с пятью остановками. Маршрут будет пролегать через ул.Красноармейская, ул. Полевая, проспект Ленина, ул. Ново-Садовая и ул.Ташкентская. В связи с этим все остальные маршруты трамваев будут скорректированы».Протяженность новой трамвайной ветки - 2,2 км. На пересечении Московского шоссе и ул. Ташкентская смонтированы стрелки, которыеоборудованы автоматическим переводом и обогревом.В состав объекта также входит путепровод тоннельного типа, который служит для пропуска двух трамваев под ул. Дальняя. Протяженностьпутепровода около 388 метров, из которых 26 метров - подземный участок.В центре разворотного кольца трамвая, недалеко от стадиона «Самара Арена», расположено здание конечного диспетчерского пункта.Также проектом предусмотрено строительство трех новых тяговых подстанций на ул. Гастелло, ул. Галактионовская, Барбошиной полянеобщей мощностью 9 000 кВт. Они обеспечат равномерное распределение нагрузки на всем протяжении маршрута и бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Общая готовность трех тяговых подстанций составляет 95%. В полном объеме они будут введены в эксплуатацию в начале мая.Ввод в эксплуатацию новой трамвайной линии запланирован на апрель 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.