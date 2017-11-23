Сегодня состоится торжественное открытие на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 943 – км 972

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Напомним, с 10 мая 2017 года на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 943 – км 972 в связи с ремонтом проезжей части было введено временное ограничение движения для грузового транспорта, общей массой свыше 3,5 тон, а также габаритные параметры которых по ширине превышают 3,4 метров. Для легкового транспорта ограничения не действовали. Автомобилистам рекомендовалось объезжать этот участок по автомобильным дорогам М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа), А-151 «Цивильск – Ульяновск», Р-226 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».В связи с окончанием производства дорожных работ на указанном участке 23 ноября в 12:00 состоится торжественное открытие движения по объекту для всех видов транспортных средств.