Самару из-за снега сковали 8-балльные пробки
5 декабря 2017 12:50
63
По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас в городе наблюдаются 6-балльные заторы. Утром доходило до 8-ми баллов. Движение затруднено на двух главных магистралях: Московском шоссе и улице Ново-Садовой, а также на улицах Солнечной, Ново-Вокзальной, Советской Армии, Стара-Загоре, Революционной.
Проезд осложнен как из-за недавно выпавшего снега, который, как негодуют автомобилисты, коммунальщики не спешат убирать, так и из-за мокрого снега, который идет с раннего утра, сообщают в группе "Нетипичная Самара".
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