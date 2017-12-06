Самарцы смогут покупать билеты на поезда за 90 суток до отправления

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С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.Оформить билеты за 90 суток можно будет как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД».Работа по увеличению глубины продаж проездных документов проводится холдингом «РЖД» по многочисленным просьбам пассажиров. Открыв продажу проездных документов за 90 суток до отправления поезда, ОАО «РЖД» продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов.Напомним, до 2016 года продажа билетов на вышеназванные поезда открывалась за 45 суток.