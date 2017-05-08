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Самарцам напоминают об ограничении движения в центре города 8 и 9 мая

8 мая 2017 12:00
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Самарцам напоминают об ограничении движения в центре города 8 и 9 мая
Жителей и гостей города просят заранее выбирать маршруты следования.

8, 9 мая 2017 года при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории г. о. Самара будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Об этом сообщает сайт администрации города.

Так, с 06:00 8 мая до 01:00 10 мая будет закрыт проезд по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе и по улице Молодогвардейской от Ульяновской до Красноармейской.
С 08:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Молодогвардейской от Студенческого переулка до Полевой и по улице Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта. Кроме того, до 18:00 здесь будет запрещена парковка и остановка автомобилей.

С 14:00 8 мая до 01:00 10 мая перекроют движение по улице Фрунзе от Вилоновской до Красноармейской, по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Стоянка на этих улицах будет запрещена с 06:00.

Также с 14:00 8 мая до 16:00 9 мая ограничат проезд по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Льва Толстого, по улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской, по улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской, по улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской, по улице Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской. В это же время будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Автомобилистам не рекомендуют оставлять свои машины с 18:00 8 мая до 18:00 9 мая на Волжском проспекте на участке от улицы Лесной до улицы Полевой и на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали.

Необходимо отметить, что на работу электрического транспорта данные ограничения не повлияют. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию.

Движение городских автобусов в период дорожных ограничений будет организовано следующим образом:
автобусы №№ 24, 92 с 00:00 до 14:00 проследуют по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях, с 14:00 до 24:00 — по улицам Галактионовская и Венцека в обоих направлениях; автобусы №№ 207, 297 с 00:00 до 14:00 будут ездить по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; с 14:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; автобусы №№ 34, 226, 240 с 14:00 до 24:00 будут курсировать по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; автобусы №№ 37, 46, 47, 295 с 14:00 до 24:00 пустят по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях.

Подробнее информацию можно посмотреть здесь.
Жителей и гостей города просят заранее выбирать маршруты следования.


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