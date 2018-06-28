Самарский аэропорт «Курумоч» принял самое крупное за всю свою историю воздушное судно — Boeing 777-300ER
28 июня 2018 14:41
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Лайнер рассчитан на перевозку 21 пассажира бизнес-класса и 436 экономического класса. Для международного аэропорта «Курумоч» Boeing 777-300ER - первое в своем классе, крупнейшее на данный момент воздушное судно, которое обслуживала самарская воздушная гавань. По сложившейся в авиации традиции самолет лайнер встретили водяной аркой.
Международный аэропорт «Курумоч» – крупнейший инфраструктурный проект Самарской области. В декабре 2017 года была введена в эксплуатацию вторая взлётно-посадочные полосы протяженностью 3001 метр и шириной 45 метров. Характеристики взлетно-посадочной полосы позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда, что создает возможность для перевозки пассажиров на более дальние расстояния без транзита в крупных городах. Разрешение на обслуживание широкофюзеляжный Boeing 777-300ER этого типа воздушных судов самарский аэропорт получил в мае 2018 года, передает пресс-служба аэропорта.
Фото: пресс-служба аэропорта
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