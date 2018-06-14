Самарские таксисты аккредитовали 298 машин для проезда в зону ограниченного движения на ЧМ-2018

Как сообщили в ведомстве, свидетельства об аккредитации получили восемь транспортных организаций на 298 машин. Напомним, планировалось, что разрешения получат не более 500 такси, и даже при этом лимите горожане высказывали опасения о будущей нехватке транспорта.Однако большого ажиотажа со стороны таксистов не наблюдалось — столько оказалось заявок, уточнили в ведомстве. «Проверка представленных на аккредитацию документов осуществлялась совместно с ГУ МВД по Самарской области, УФСБ по Самарской области и УГИБДД по Самарской области», — уточнили в минтрансе.Аккредитованные такси имеют право заезда в периметр фанзоны (за исключением пешеходных зон), а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона «Самара Арена». Больше всего аккредитованных машин оказалось у крупных игроков — «Яндекс Такси» и «Самара Такси». Также пропуска получили машины «Такси Business Jet», «Мега» и «Элит».