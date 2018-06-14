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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самарские таксисты аккредитовали 298 машин для проезда в зону ограниченного движения на ЧМ-2018

14 июня 2018 15:47
Аккредитованные такси имеют право заезда в периметр фанзоны (за исключением пешеходных зон), а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона «Самара Арена».
В Самарской области завершилась аккредитация легковых такси для проезда в зоны с ограниченным движением во время чемпионата мира по футболу. Пропуска выдавало региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, передает «СО» ОНЛАЙН.

Как сообщили в ведомстве, свидетельства об аккредитации получили восемь транспортных организаций на 298 машин. Напомним, планировалось, что разрешения получат не более 500 такси, и даже при этом лимите горожане высказывали опасения о будущей нехватке транспорта.

Однако большого ажиотажа со стороны таксистов не наблюдалось — столько оказалось заявок, уточнили в ведомстве. «Проверка представленных на аккредитацию документов осуществлялась совместно с ГУ МВД по Самарской области, УФСБ по Самарской области и УГИБДД по Самарской области», — уточнили в минтрансе.

Аккредитованные такси имеют право заезда в периметр фанзоны (за исключением пешеходных зон), а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона «Самара Арена». Больше всего аккредитованных машин оказалось у крупных игроков — «Яндекс Такси» и «Самара Такси». Также пропуска получили машины «Такси Business Jet», «Мега» и «Элит». 
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