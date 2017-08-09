Самарские электрички будут ходить по новому расписанию
В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Козелковская – Средневолжская вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов 15, 16, 17, 18, 19, 20 августа, пишет Самру.ру.
Поезд № 6024/6023 Самара (отпр.08.56) – Аэропорт Курумоч (приб.10.12) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.09.09) – Аэропорт Курумоч (приб.10.34);
поезд № 6310/6309 Самара (отпр.11.21) –Курумоч (приб.12.49) на участке Средневолжская – Курумоч проследует по измененному расписанию Самара (отпр.11.21) – Курумоч (приб.13.10);
поезд № 6324/6323 Курумоч (отпр.04.57) – Самара (приб.06.23) на участке Козелковская – Самара проследует по измененному расписанию Курумоч (отпр.04.57) – Самара (приб.06.26);
поезд № 6320/6319 Жигулевское Море (отпр.04.56) – Самара (приб.07.22) на участке Пятилетка – Самара проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.04.56) – Самара (приб.07.18);
поезд № 6032/6031 Аэропорт Курумоч (отпр.12.19) – Самара (приб.13.37) на участке Козелковская – Самара проследует по измененному расписанию Аэропорт Курумоч (отпр.12.19) – Самара (приб.13.41);
поезд № 6034/6033 Аэропорт Курумоч (отпр.18.30) – Самара (приб.19.46) на участке Козелковская – Самара проследует по измененному расписанию Аэропорт Курумоч (отпр.18.30) – Самара (приб.19.49);
поезд № 6529 Новоотрадная (отпр.04.47) – Самара (приб.06.37) на участке Пятилетка – Самара проследует по измененному расписанию Новоотрадная (отпр.04.47) – Самара (приб.06.40);
поезд № 6562 Сызрань-1 (отпр.16.42) – Мирная (приб.19.36) на участке Пятилетка – Мирная проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр.16.42) – Мирная (приб.19.39) 15, 16, 17, 18, 19 августа;
поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.07.17) – Самара (приб.08.55) на участке Водинская – Самара проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.07.17) – Самара (приб.09.08) 15, 16, 17, 18, 20 августа;
поезд № 6014/6013 Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.20.25) на участке Средневолжская – Жигулевское Море проследует по измененному расписанию Самара (отпр.18.50) – Жигулевское Море (приб.21.03) 15, 16, 17, 18 августа;
поезд № 6328/6327 Царевщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.32) на участке Козелковская – Самара проследует по измененному расписанию Царавщина (отпр.05.28) – Самара (приб.06.35):
поезд № 6576 Безенчук (отпр.04.36) – Мирная (приб.06.16) на участке Самара – Мирная проследует по измененному расписанию Безенчук (отпр.04.36) – Мирная (приб.06.19);
поезд № 6580 Чапаевск (отпр.05.46) – Мирная (приб.07.04) на участке Самара – Мирная проследует по измененному расписанию Чапаевск (отпр.05.46) – Мирная (приб.07.12);
поезд № 6574 Безенчук (отпр.07.26) – Мирная (приб.09.05) на участке Самара – Мирная проследует по измененному расписанию Безенчук (отпр.07.26) – Мирная (приб.09.14) 16, 18, 19, 20 августа;
поезд № 6332/6331 Самара (отпр.06.04) –Курумоч (приб.07.34) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.06.07) – Курумоч (приб.07.56).
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