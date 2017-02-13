Самарская область не вошла в ТОП-10 регионов, где поймано больше всего «лихачей»
13 февраля 2017 12:50
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Это легко объясняется не только массовостью этого нарушения ПДД, но и наличием комплексов фото- и видеофиксации, которые делают множество снимков ежедневно. По результатам совместного исследования «Колёса.ру» и сайта «Штрафы ГИБДД» стала известна десятка регионов РФ, в которых зафиксирован самый высокий процент штрафов за это нарушение.
Также составлен рейтинг регионов России, в которых водители с большим вниманием относятся к ограничению максимально допустимой скорости. Или же в этих субъектах РФ просто не так много дорожных камер, а о тех, что есть, автомобилисты знают и помнят.
Напомним, водители не всегда соглашаются с выписанными им штрафами: иногда техника даёт сбои. В октябре прошлого года был принят ГОСТ для дорожных камер в России. Единые правила установки и производства комплексов фиксации нарушений ПДД будут действовать по всей стране с начала июня 2017 года.
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