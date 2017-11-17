Самара представила проект скоростного трамвая на Форуме Форума ГЧП
17 ноября 2017 12:42
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13 ноября в рамках I Форума Приволжского федерального округа по ГЧП регионы Приволжья представили шесть перспективных проектов, которые планируется реализовать на принципах ГЧП. Экспертизу проводили представители Сбербанка, Евразийского банка развития, Федерального центра проектного финансирования, а также EY, KPMG, «Стройпроект», «Автодор-Инвест», Hogan Lovells и Sanofi.
Свои проекты представили: Республика Татарстан, Ульяновская, Саратовская, Самарская области, Башкирия и Удмуртия. В частности, Ульяновская область презентовала проект по строительству на территории ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» лечебно-диагностического корпуса. Предполагаемый объем инвестиций – 5,5 млрд рублей, сообщает Росинфра.
Республика Татарстан представила планы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в Набережных Челнах, примечательно, что проект планируется реализовать в рамках 224-ФЗ. Также проект в социальной сфере презентовали представители Башкирии: речь идет о строительстве с привлечением частных ресурсов стационарного подразделения реабилитационного комплекса «Межрегиональный центр высокотехнологичной медицинской помощи «Клинический институт неврологии и реабилитации».
Ряд регионов готовится к реализации капиталоемких проектов в транспортном секторе. В частности, Удмуртия планирует построить платный участок автодороги на трассе М-7 стоимостью более 15 млрд рублей, Саратовская область прорабатывает концепцию проекта для привлечения средств инвесторов и финансирующих организаций в строительство моста через Волгу, стоимость проекта оценивается в 50 млрд рублей, а Самарская область – для создания линии скоростного трамвая, требуемые инвестиции в проект порядка 14,6 млрд руб.
Всего в рамках подготовки к I Форуму ПФО по ГЧП 10 субъектами Приволжья было представлено 92 перспективных ГЧП-проекта на общую сумму инвестиций более чем 155,7 млрд руб. Наибольшее количество проектов было представлено в социальной сфере – 56 проектов на 20,0 млрд руб, в транспортной сфере предложено 7 проектов на 132,1 млрд руб, в коммунально-энергетической – 29 проектов на 3,6 млрд руб.
При этом в качестве наиболее перспективных экспертами отобраны 38 проектов из Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края, Башкирии, Татарстана, Удмуртской и Чувашской Республик. По данным инициативам будут подготовлены экспертные заключения и оказано содействие в привлечении частных партнеров и инвесторов.
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