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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самара на втором месте по пробкам на дорогах в России

18 февраля 2017 11:39
87
Информация о пробках на дорогах российских городов получена от сервиса «Google-Карты».

Специалисты составили рейтинг городов РФ с самыми загруженными дорогами с помощью данных, полученных от сервиса «Google-карты». В его основу лёг принцип соотношения той скорости, с которой водитель мог бы двигаться по свободной дороге, к реальным показателям. Эксперты отметили, что в десятку вошли только города-миллионники, пишет портал Колеса.ру.
ТОП-10 городов России с самыми загруженными дорогами:
1. Москва
2. Самара
3. Красноярск
4. Уфа
5. Воронеж
6. Санкт-Петербург
7. Екатеринбург
8. Новосибирск
9. Пермь
10. Нижний Новгород


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Комментарии



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