С сегодняшнего дня в Самаре временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с необходимостью продолжения работ по ремонту автомобильной дороги местного значения и восстановлению благоустройства в г. о. Самара будет временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская. С 06:00 23 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года будет закрыт участок указанной улицы в границах улиц Некрасовская и Льва Толстого.Внимание автомобилистов обращают на необходимость заблаговременно выбирать маршрут следования, сообщает горадминистрация.