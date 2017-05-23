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Новости /  Экономика /  Транспорт  

С сегодняшнего дня в Самаре временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская

23 мая 2017 10:45
84
С сегодняшнего дня в Самаре временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская
Меры приняты в связи с дорожными работами.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с необходимостью продолжения работ по ремонту автомобильной дороги местного значения и восстановлению благоустройства в г. о. Самара будет временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская. С 06:00 23 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года будет закрыт участок указанной улицы в границах улиц Некрасовская и Льва Толстого.

Внимание автомобилистов обращают на необходимость заблаговременно выбирать маршрут следования, сообщает горадминистрация.

 
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