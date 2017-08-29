С 1 сентября расписание самарских электричек изменится

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Так, с 1 сентября поезд № 6310/6309 Самара (отпр.11.20) – Курумоч (приб.12.49) будет ходить по выходным. Поезд № 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37) назначается по рабочим дням.Поезд № 6552 по рабочим дням устанавливается сообщением Сызрань-1 (отпр.08.35) – Мирная (приб.11.30). Поезд № 6552 по выходным сохраняется сообщением Сызрань-1 (отпр.08.35) – Самара (приб.11.04).Во всех случаях указано московское время. Подробную информацию о расписании движения самарских электричек можно получить в пригородных билетных кассах или по телефону 8-927-745-745-7 с 7.00 до 18.30, пишет Самру.ру.