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Новости /  Экономика /  Транспорт  

С 6 мая открывается новый скоростной пассажирский речной маршрут «Самара-Тольятти»

3 мая 2017 18:21
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Скоростной маршрут будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям два раза в день с остановками в с. Ширяево и с. Зольное.
С 6 мая открывается новый скоростной пассажирский речной маршрут «Самара–Тольятти». Сообщение между городами будет осуществляться на судах на подводных крыльях «Восход».

Перевозчиком выступает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» (ООО «СРПП»). Протяжённость нового маршрута - 73 км.

Скоростной маршрут будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям два раза в день с остановками в с. Ширяево и с. Зольное.

Отправление из Самары в 7.45 и 14.15, из Тольятти в 10.20 и 16.50.

Стоимость проезда от 350 до 400 рублей в одну сторону.

В настоящее время отрабатывается «туристическая» составляющая, предусматривающая посещение экскурсионных программ по городу Тольятти и на территории духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» (с пересадкой на теплоход типа ОМ «Порт Тольятти»), сообщает пресс-служба облправительства.


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