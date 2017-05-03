С 6 мая открывается новый скоростной пассажирский речной маршрут «Самара-Тольятти»

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Перевозчиком выступает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» (ООО «СРПП»). Протяжённость нового маршрута - 73 км.Скоростной маршрут будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям два раза в день с остановками в с. Ширяево и с. Зольное.Отправление из Самары в 7.45 и 14.15, из Тольятти в 10.20 и 16.50.Стоимость проезда от 350 до 400 рублей в одну сторону.В настоящее время отрабатывается «туристическая» составляющая, предусматривающая посещение экскурсионных программ по городу Тольятти и на территории духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» (с пересадкой на теплоход типа ОМ «Порт Тольятти»), сообщает пресс-служба облправительства.