С 6 мая открывается новый скоростной пассажирский речной маршрут «Самара-Тольятти»
3 мая 2017 18:21
122
Перевозчиком выступает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» (ООО «СРПП»). Протяжённость нового маршрута - 73 км.
Скоростной маршрут будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям два раза в день с остановками в с. Ширяево и с. Зольное.
Отправление из Самары в 7.45 и 14.15, из Тольятти в 10.20 и 16.50.
Стоимость проезда от 350 до 400 рублей в одну сторону.
В настоящее время отрабатывается «туристическая» составляющая, предусматривающая посещение экскурсионных программ по городу Тольятти и на территории духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» (с пересадкой на теплоход типа ОМ «Порт Тольятти»), сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
3 мая 2017 13:35
При этом подешевели творог и яйца. Экономика региона
104
2 мая 2017 10:38
25 предприятий Автограда работают в режиме неполного рабочего времени. Экономика региона
231
2 мая 2017 09:55
Об этом сообщило ведомство. Экономика региона
230
Финансы и Банки
3 мая 2017 11:08
Данные облигации выпускает Министерство финансов РФ для финансирования государственных расходов. Финансы и Банки
201
2 мая 2017 14:26
Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» будет составлять 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без... Финансы и Банки
290
28 апреля 2017 14:35
С 10 мая все офисы работают в обычном режиме. Финансы и Банки
223
Строительство
2 мая 2017 16:23
Обрезным брусом называется деревянная балка, которая со всех сторон имеет квадратное или же прямоугольное сечение. Строительство
39
27 апреля 2017 17:00
Она будет располагать несколькими конференц – залами, современным SPA–комплексом, ресторанами, банками и торговыми помещениями. Строительство
362
27 апреля 2017 16:24
К настоящему моменту собрана первая секция длиной 88,5 метров, ее надвижка осуществляется со скоростью примерно 3 метра в час при помощи домкратов, таким образом... Строительство
1857
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
217
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
357
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1216
Бизнес
1 мая 2017 10:39Фрачайзинг, как успешный бизнес
У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
43
27 апреля 2017 16:21
На территории Российской Федерации Захар Смушкин достаточно популярен и известен многим. Это очень популярная личность благодаря множеству заслуг. Бизнес
47
17 апреля 2017 14:38
Большинство участников развивающегося бизнеса стремятся увеличить свой доход и минимизировать любые затраты компании. Бизнес
115
Новости компаний
2 мая 2017 13:14
Старт продаж универсалов запланирован на вторую половину 2017 года. Новости компаний
463
2 мая 2017 11:52
В этом году стажировки пройдут по четырем направлениям. Новости компаний
217
28 апреля 2017 11:19
Это ставит под угрозу стабильность газоснабжения области. Новости компаний
258
27 апреля 2017 12:39
Сегодня, 27 апреля, состоится очередная конференция. Новости компаний
182
IT и Коммуникации
2 мая 2017 10:36Когда симбиоз операторов – это выгодно
Уже давно при выборе мобильного оператора в приоритет встали не количество СМС, не стоимость звонков и даже не качество сотовой связи, а быстрый мобильный... IT и Коммуникации
64
14 апреля 2017 16:32
Программисты довольно часто сталкиваются с какими-то сложностями в своей работе. И бывает так, что даже опытный программист нуждается в каком-то совете. IT и Коммуникации
96
13 апреля 2017 18:30
Когда возникает вопрос, как провести выходные, куда поехать и чем заняться, решить может быть довольно трудно. IT и Коммуникации
103
Транспорт
3 мая 2017 18:21
Скоростной маршрут будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям два раза в день с остановками в с. Ширяево и с. Зольное. Транспорт
122
3 мая 2017 15:19
Холдинг «РЖД» с 1 по 10 мая предоставит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) в поездах дальнего следования во... Транспорт
117
3 мая 2017 12:37
Речь идет о периоде с 3 по 12 мая. Транспорт
141
3 мая 2017 12:30
Рейсы будут выполнять с 30 июня по 22 сентября. Транспорт
162
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
340
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
869
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1056
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1273
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2592
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1528
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
937
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
445
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
880
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2119
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3144
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3230
Мероприятия