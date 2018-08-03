С 6 августа в Самаре возобновляется движение троллейбуса №16
3 августа 2018 16:45
80
Троллейбусы проследуют от Губернского рынка по улицам Агибалова, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградской, Самарской, Некрасовской, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Крупской, Водников, Комсомольской, Максима Горького до остановки «6-й причал». В обратном направлении – по улицам Максима Горького, Венцека, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева, Некрасовской, Самарской, Ленинградской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Спортивной, Агибалова.
Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32. Отправление последнего троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 22:01, от остановки «6-й причал» в 22:28. Интервал движения троллейбусов – 32 минуты.
В связи с организацией пешеходной зоны на ул. Куйбышева по выходным дням движение по маршруту № 16 будет осуществляться только в будние дни.
Подробное расписание будет доступно на сайте Транспортного оператора Самары (tosamara.ru) в разделе «Движение по маршрутам», передает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
3 августа 2018 13:48
Проект направлен на производство различных культур, включая томаты и огурцы. Экономика региона
157
3 августа 2018 10:44
Кроме того, речь шла о развитии Особой экономической зоны Тольятти. Экономика региона
142
1 августа 2018 16:42
На СВМЗ за полгода рост производительности труда - 38%. Экономика региона
323
Финансы и Банки
3 августа 2018 14:19
Претензии многих клиентов банка связаны в первую очередь с затягиванием сроков выдачи закладных. Финансы и Банки
108
3 августа 2018 10:35
К голосовому сопровождению подключены такие опции, как переводы и платежи разных видов. Финансы и Банки
153
2 августа 2018 23:34
Финансы и Банки
271
Строительство
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
109
26 июля 2018 12:25
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
359
20 июля 2018 12:44
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ. Строительство
432
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
487
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1714
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1658
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
287
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
184
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
190
Новости компаний
2 августа 2018 22:38
Также "Аэрофлот" занял второе место в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах". Новости компаний
316
2 августа 2018 09:17
Речь шла о долге порядка 300 тыс. рублей. Новости компаний
208
30 июля 2018 21:33
Компании придется повышать цены на свои наушники и «умные» колонки. Новости компаний
304
27 июля 2018 13:30
В этот раз показания давал миноритарный акционер завода Евгений Седыкин, признанный потерпевшим. Новости компаний
386
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
369
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
302
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
309
Транспорт
3 августа 2018 16:45
Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32. Транспорт
79
3 августа 2018 11:44
Запрет действовал с 10 июля. Транспорт
143
2 августа 2018 13:42
Минтранс принял решение, которое повлечет за собой сокращение времени движения транспорта на МШ. Транспорт
189
2 августа 2018 11:15
В частности, могут появиться такие указатели, как "Велосипедная зона". Транспорт
177
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
585
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
547
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1049
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
824
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
863
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1024
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1481
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1441
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3139
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2216
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3365
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
664
Мероприятия