С 6 августа в Самаре возобновляется движение троллейбуса №16

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Троллейбусы проследуют от Губернского рынка по улицам Агибалова, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградской, Самарской, Некрасовской, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Крупской, Водников, Комсомольской, Максима Горького до остановки «6-й причал». В обратном направлении – по улицам Максима Горького, Венцека, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева, Некрасовской, Самарской, Ленинградской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Спортивной, Агибалова.Отправление первого троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 05:59, от остановки «6-й причал» в 06:32. Отправление последнего троллейбуса от остановки «Губернский рынок» в 22:01, от остановки «6-й причал» в 22:28. Интервал движения троллейбусов – 32 минуты.В связи с организацией пешеходной зоны на ул. Куйбышева по выходным дням движение по маршруту № 16 будет осуществляться только в будние дни.Подробное расписание будет доступно на сайте Транспортного оператора Самары (tosamara.ru) в разделе «Движение по маршрутам», передает пресс-служба администрации Самары.