С 1 апреля вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Самарской области
14 февраля 2017 16:14
140
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды - Постановлением Правительства Самарской области с 1 апреля 2017 года вводится временное ограничение движения:
с 1 апреля по 30 апреля 2017 года для транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области;
с 20 мая по 31 августа 2017 года для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок, сообщает пресс-служба облправительства.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 февраля 2017 10:19
Такие данные получены по сравнению с январем 2016 года. Экономика региона
96
13 февраля 2017 18:40
Сегодня, 13 февраля, Губернатор Самарской области провел совещание, посвященное реконструкции и строительству новых объектов Самары к ЧМ-2018. Экономика региона
617
13 февраля 2017 18:21
Самарская область наконец-то вошла в топ-5 регионов России, правда, пока лишь по размеру государственного долга. Экономика региона
47
Финансы и Банки
14 февраля 2017 15:34
В начале года Сбербанк запустил два сервиса для быстрого оформления ипотеки — «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик» и «Электронная... Финансы и Банки
110
13 февраля 2017 15:37
Клиенты, имеющие до пяти кредитов, могут объединить их в один и снизить суммарные выплаты по займам почти на треть. Ставка по кредиту составляет от 14,9% годовых и... Финансы и Банки
187
10 февраля 2017 15:29
Сбербанк стал одним из первых банков, который активно включился в работу с государственной программой развития сельского хозяйства. Финансы и Банки
227
Строительство
14 февраля 2017 17:29
Основные шаги устройства водоснабжения. Строительство
20
7 февраля 2017 13:00
Подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт. Строительство
257
7 февраля 2017 10:29
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
255
Налоги
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
75
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
803
20 декабря 2015 15:14В Самаре может появиться образовательное страхование
В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1899
Бизнес
14 февраля 2017 17:23
Складских помещений появляется всё больше, поэтому появляется необходимость в технике, которая бы работала на этих складах. Бизнес
14
14 февраля 2017 17:03
Погрузчики имеют свою специфику работы. Не все знают, как они работают и какой вид погрузчика нужен для тех или иных работ. Бизнес
19
23 января 2017 17:14
Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса. Бизнес
128
Новости компаний
14 февраля 2017 13:41
Первая «Нива» сошла с конвейера Волжского автозавода в 1977 году. Новости компаний
107
14 февраля 2017 11:21
В новых Центрах обслуживания клиентов будет осуществляться без перерыва на обед. Новости компаний
575
13 февраля 2017 17:32
Такая техника, как илососы пользуются спросом в некоторых ситуациях. Нельзя сказать, что их можно использовать практически в любой ситуации, так как это не... Новости компаний
26
10 февраля 2017 12:54
Это на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Новости компаний
162
IT и Коммуникации
14 февраля 2017 17:19
Покупая новый телефон, мы хотим, чтобы он выглядел прекрасно на протяжении долгого времени. IT и Коммуникации
22
13 февраля 2017 17:35
Компьютерные игры уже набрали свою популярность и интересуют все большее количество людей. В них играют и дети и взрослые. IT и Коммуникации
27
9 февраля 2017 15:25
На данный момент, ламинаторы не являются таким уж и новым оборудованием. О них знают практически все, но в отличие от принтеров, их, в основном не покупают для... IT и Коммуникации
51
Транспорт
14 февраля 2017 16:14
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды. Транспорт
140
14 февраля 2017 10:00
В акции участвуют порядка 100 поездов дальнего следования. Транспорт
159
13 февраля 2017 12:50
Чаще всего российских водителей штрафуют за превышение скорости. Транспорт
167
9 февраля 2017 11:52
Из городского бюджета на эти цели выделили 22,2 млн рублей. Транспорт
511
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1107
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
691
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4933
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1920
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2494
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1587
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1290
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2428
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2261
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11424
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9371
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5761
Мероприятия