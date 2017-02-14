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Новости /  Экономика /  Транспорт  

С 1 апреля вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Самарской области

14 февраля 2017 16:14
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В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды.
С 1 апреля 2017 года вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам Самарской области в весенний и летний периоды.

В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды - Постановлением Правительства Самарской области с 1 апреля 2017 года вводится временное ограничение движения:

с 1 апреля по 30 апреля 2017 года для транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области;

с 20 мая по 31 августа 2017 года для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок, сообщает пресс-служба облправительства. 
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