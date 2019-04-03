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Новости /  Экономика /  Транспорт  

С 4 апреля начнется движение пассажирских водоизмещающих судов по маршруту Самара-Рождествено

3 апреля 2019 17:15
31
В связи с очищением судового хода в Рождественской Воложке от льда.
С 4 апреля в связи с очищением судового хода в Рождественской Воложке от льда начнется движение пассажирских водоизмещающих судов по маршруту Самара-Рождествено, передает МИнтранс СО. 


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