С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой
29 ноября 2017 11:53
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При покупке билетов в период с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе пассажирам будет предоставляться скидка 50%. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот.
Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается «Федеральной пассажирской компанией» (дочернее общество ОАО «РЖД») 3 декабря.
В праздничной акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов №146/145 Москва – Назрань и №61/62 Москва – Нальчик (за исключением группы вагонов Москва – Анапа).
Продажа билетов по специальным ценам уже открыта. Оформить проездной документ на любое направление пассажиры могут в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Просим обратить внимание, что количество билетов по акции ограничено.
Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.
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