Рост продаж электронных билетов на поезда дальнего следования в 2018 году составил 26 %

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Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Так, пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, электронные квитанции на перевозку домашних питомцев, дополнительной ручной клади и багажа и др.Также, с апреля 2017 года, пассажирам доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В официальном мобильном приложении можно не только оформить билет на поезд, но и получить информацию о расписании поездов, ранее приобретенных проездных документах, о состоянии бонусного счета и др.Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах превышает 4 млн. Количество билетов, оформленных пользователями с его помощью за 7 месяцев 2018 года, составляет порядка 4,4 млн (11% от всех электронных продаж). В 2017 году с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» было оформлено 2,9 млн электронных билетов, передает пресс-служба КбшЖД.