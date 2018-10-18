Россиянам вернут стоимость авиабилетов в случае болезни родственника
18 октября 2018 16:16
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Отмечается, что ранее такая процедура была возможна лишь в том случае, если заболевший также летел данным рейсом. Из Воздушного кодекса предлагалось исключить формулировку "совместно следующих с ним на воздушном судне".
Как отмечает автор инициативы Наталья Кувшинова, теперь пассажиры смогут вернуть билеты даже в том случае, если заболевший (или умерший) не планировал лететь этим же рейсом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект может помочь людям в непростой жизненной ситуации, от которой никто не застрахован. Отмечается, что консультации с авиакомпаниями уже ранее проводились. На загруженности их рейсов данная мера никак не отразится.
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