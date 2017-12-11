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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Роспотребнадзор проверит качество услуг самарских таксистов

11 декабря 2017 09:49
66
Роспотребнадзор проверит качество услуг самарских таксистов Для этого организована
Для этого организована "горячая линия".
 
В преддверии новогодних праздников и в связи с ростом числа обращений в Роспотребнадзор на услуги такси в период с 8 декабря по 22 декабря проходит Всероссийская горячая линия по услугам такси.
 
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» будут проведены «горячие» линии по теме: «Защита прав потребителей при пользовании услугами такси», сообщается на сайте ведомства. 
 
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