Режим ограничения движения для большегрузов будет действовать в Самаре всего 12 дней за период ЧМ-2018
13 июня 2018 14:29
Ограничение будет действовать с 7 до 24 часов за день и в день проведения матчей Чемпионата, а именно: 16-17 июня, 20-21 июня, 24-25 июня, 27-28 июня, 1-2 июля, 6-7 июля 2018 года.
В данный период закрытыми для движения грузовых транспортных средств будут основные въезды в Самару (согласно схеме ограничения), кроме следующих участков улиц – подъезд к Самаре от автодороги Самара – Бугуруслан, Аэропортовское шоссе, Зубчаниновское шоссе от Аэропортовского шоссе до Днепровского проезда, улица Литвинова, улица Макаренко, улица Транзитная от ул.Макаренко до Аэропортовского шоссе, Днепровский проезд, улица Земеца от ул.Литвинова до Заводского шоссе, въезд в город по проспекту Кирова до Заводского шоссе, Заводское шоссе от ул.Авроры до ул.Земеца.
В целях информирования водителей о введенных ограничениях будут установлены дорожные знаки.
Ограничение движения не распространяется:
- на транспортные средства медицинской, спасательной и почтовых служб, пожарной охраны и правоохранительных органов;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог при движении непосредственно к месту производства работ;
- на транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также машин и механизмов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства, используемые для оказания ритуальных услуг;
- на транспортные средства, перевозящие грузы на совмещенную площадку удаленного пункта досмотра грузов, расположенную по адресу: г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса/Ракитовское шоссе,
Также ограничение движения не распространяется на аккредитованные транспортные средства, обеспечивающие доставку товаров и оборудования для организаций, осуществляющих свою деятельность в зонах ограничения и прекращения движения. Их движение осуществляется ежедневно по времени указанному здесь, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
13 июня 2018 11:45
Эксперты признают возможность переиграть исход противостояния не в пользу подрядчика. Экономика региона
0
13 июня 2018 09:40
Такие данные получены по сравнению с маем 2017 года. Экономика региона
0
9 июня 2018 23:44
Производителей хлеба, лимонада, колбасы и молока обеспокоило предложение Минпромторга повысить пошлины на ввоз оборудования. Доля импортных машин в индустрии... Экономика региона
0
Финансы и Банки
9 июня 2018 12:35
На время длинных выходных меняется режим работы офисов обслуживания Сбербанка. Финансы и Банки
0
8 июня 2018 23:39
Вместо того чтобы повышать налоги, государству следовало бы отказаться от контролирующей доли в Сбербанке, продать ее и направить вырученные средства на... Финансы и Банки
0
8 июня 2018 10:34
Она значительно снижает риски мошенничества. Финансы и Банки
0
Строительство
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
0
7 июня 2018 21:56
7 июня 2018 11:37
По мнению экспертов, строительство высотки только усугубит социальное напряжение в центре. Строительство
0
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
319
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1542
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1467
Бизнес
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
446
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
154
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
429
Новости компаний
9 июня 2018 23:51
Устройство сверит лицо в паспорте с лицом пользователя. И если они не совпадут, либо паспорт окажется недействительным, то в регистрации SIM будет отказано. Новости компаний
0
8 июня 2018 22:37
С 1 августа цены на новый модельный ряд поднимет и Maserati — на 4%. Новости компаний
0
8 июня 2018 21:57
Компания работает по модели дискаунтера, но участники российского рынка пока не видят угрозу в появлении дешевого конкурента. Новости компаний
0
8 июня 2018 11:14
Прошло годовое общее собрание акционеров и заседание совета директоров. Новости компаний
0
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
196
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
119
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
129
Транспорт
13 июня 2018 14:29
Ограничение будет действовать с 7 до 24 часов за день и в день проведения матчей Чемпионата. Транспорт
0
13 июня 2018 13:54
Кроме того, в эти же дни будут работать специальные автобусные и трамвайные маршруты (шаттлы). Транспорт
0
13 июня 2018 12:31
Завтра в России стартует чемпионат мира по футболу. Транспорт
0
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия