Реконструкция Московского шоссе в Самаре выходит на финишную прямую
20 апреля 2017 12:11
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Сегодня, 20 апреля, рабочие ООО «Самаратрансстрой» заканчивают заливку основания последней секции южной рампы путепровода, который уже этой осенью свяжет потоки транспорта, движущиеся по Московскому шоссе под проспектом Кирова. После этого строителям останется завершить возведение подпорных стенок и приступить к отделочным работам.
Как уже было проанонсировано, движение по тоннелю под Кирова откроют в сентябре этого года, то есть уже меньше, чем через пять месяцев. Для рядового автолюбителя, который сегодня вынужден объезжать этот участок трассы и в часы пик рискует оказаться «зажатым» в многокилометровых пробках, этот срок может показаться непомерно долгим. Впрочем, после этого все неудобства останутся в прошлом, и путь из центра города до «Меги» будет занимать гораздо меньше времени. И это уже не говоря о качестве дорожного покрытия.
Ну, а пока рабочие на Московском шоссе уже приступили к отделочным работам. Вдоль проезжей части устанавливают бордюрные камни. На разделительной полосе — на участках от ул. Димитрова до Ташкентской и в районе п. Мехзавод — уже начали выкладывать тротуарную плитку. Как только растает последний снег, и почва подсохнет, начнутся работы по благоустройству газонов вдоль обочин. Финальный свой «фасад» Московское шоссе приобретет примерно через год — ближе к маю 2018 года, пишет Волга Ньюс.
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