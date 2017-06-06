Рейсы «Восхода» до Ширяево временно отменили
6 июня 2017 10:10
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В связи с резким ухудшением метеорологических условий и гидрологической обстановки на реке Волге со вторника, 6 июня, вносятся изменения в режим работы скоростных маршрутов.
Рейс «Самара — Тольятти» будет ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресениям; «Самара — Сызрань» и «Тольятти — Сызрань» — по выходным. Рейсы «Самара — Ширяево» временно отменяются, пишет Волга Ньюс.
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