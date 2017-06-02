Расписание переправы Самара-Сызрань и Самара-Тольятти изменится
2 июня 2017 10:58
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С 9 июня вносятся изменения в расписание переправы Самара-Сызрань и Самара-Тольятти по Волге.
Речь идет о движении скоростных судов на подводных крыльях. Так, если в настоящее время суда ходят из Самары в Сызрань и обратно только с пятницы по воскресенье, то с 9 июня рейсы будут совершаться ежедневно.
Что касается переправы Самара-Тольятти, то рейсы останутся ежедневными, но с понедельника по четверг теплоходы будут ходить только два раза в день. С пятницы по воскресенье - три рейса в день, без изменений, пишет Самру.ру.
Самара-Сызрань с 9 июня, ежедневно
|Самара
|Винновка
(монастырь)
|Сызрань
|Винновка
(монастырь)
|Самара
|Отпр.
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|9:30
|10:05
|11:45
|15:45
|17:25
|18:00
Самара-Тольятти
|Дни
|САМАРА
|Поляна фрунзе
|Ширяево
|Зольное
|Шлюз23
|Шлюз21
|Тольятти
|
Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Тех.
Стоянка
|Тех.
Стоянка
|
Отпр.
|Ежед.
|7:45
|8:00
|8:30
|8:50
|9:15-9:35
|9:45-10:05
|10:10
|5,6,7
|14:15
|14:30
|15:00
|15:20
|15:45-16:05
|16:15-16:35
|16:40
|Ежед.
|18:15
|18:30
|19:00
|19:20
|19:45-20:05
|20:15-20:35
|20:40
Тольятти-Самара
|Дни
|Тольятти
|Шлюз21
|Шлюз23
|Зольное
|Ширяево
|Поляна Фрунзе
|Тольятти
|
Отпр.
|Тех.
Стоянка
|Тех.
Стоянка
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|
Отпр.
|Ежед.
|6:50
|7:00-7:20
|7:30-7:50
|8:10
|8:30
|9:00
|9:15
|5,6,7
|10:20
|10:30-10:50
|11:00-11:20
|11:40
|12:00
|12:30
|12:45
|Ежед.
|16:50
|17:00-17:20
|17:30-17:50
|18:10
|18:30
|19:00
|19:15
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