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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Расписание электричек Самара-Курумоч и Сызрань-Самара изменится

20 апреля 2017 13:52
206
Расписание электричек Самара-Курумоч и Сызрань-Самара изменится
Новое расписание вступит в силу с 1 мая.

С 1 мая 2017 года вносятся изменения в расписание движения самарских пригородных поездов.

Поезд № 6310/6309 Самара (отпр.11.21) – Курумоч (приб.12.49) назначается по выходным дням.

Поезд № 6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37) устанавливается по рабочим дням.

Поезд № 6552 Сызрань (отпр.08.35) – Мирная (приб.11.30) по выходным дням устанавливается сообщением Сызрань (отпр.08.35) – Самара (приб.11.04).

Поезд № 6336/6335 Курумоч (отпр.18.52) – Самара (приб.20.19) назначается ежедневно.

Время московское, пишет Самру.ру.

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