РЖД сделала вагоны-айфоны с USB-портами
20 ноября 2018 19:36
111
Кажется, в компании хотят полностью переработать свои поезда. Что нас ждёт:
- Розетки и USB-порты будут у каждого пассажира
- Гигиенические души, автоматические краны и дозаторы для мыла
- Вендинговые аппараты
- Модульные пространства
- Пассажирские места со шторками
Но это далеко не всё. РЖД также показала новый высокоскоростной поезд, способный разгоняться до 360 км/ч. Для сравнения, Сапсан развивает скорость в 250 км/ч.
Технические характеристики новинки:
• 12 вагонов: 682 места и 40 мест в вагоне-бистро
• 4 класса вагонов: первого класса, бизнес-класса, вагон-бистро, экономического класса и туристического класс
• 85 пассажирских мест сконструируют по системе «3+2»: кресла можно повернуть по направлению движения, в «первом классе» кресла вообще можно разложить и лечь, в остальных классах раскладываются под разным углом
Выглядит обновлённый поезд вот так, передает iphones.ru, со ссылкой на РИА Новости и ТАСС.
РИА Новости, ТАСС]
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