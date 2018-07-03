РЖД могут отказаться от закупки плацкартных вагонов к 2025 году

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Как отмечает издание, ​на 31 декабря 2016 года на плацкарты приходилось 36% подвижного состава ФПК. В том же году на них пришлось 66% перевозок поездами дальнего следования.Со ссылкой на представителя «Трансмашхолдинга» — компании, которая разрабатывает вагоны нового типа по техническому заданию ФПК, — газета пишет, что на смену плацкартам придут одноэтажные вагоны. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Обслуживать такую пару будет один проводник. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары будет сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа. В одной из туалетных комнат появится душевая кабина.Имеющиеся в подвижном составе плацкартные вагоны старше двенадцати с половиной лет, согласно планам компании, будут модернизированы, в них будут обновлены оборудование и интерьер. В частности, как следует из документа, будет проведена «индивидуализация персонального пространства пассажиров», появятся «сервисные зоны с вендинговыми аппаратами», USB-розетки, сенсорные панели, светодиодная подсветка.Помимо этого, как пишет издание, с 2020 года РЖД собирается покупать двухэтажные вагоны нового типа. В них будет три класса обслуживания — четырехместное купе (по тарифу плацкарты), одноместное купе (по тарифу купе) и одно-, двухместное купе повышенной комфортности с индивидуальной туалетной комнатой (по тарифу СВ). В таких вагонах по сравнению с нынешними будут современный дизайн интерьера, а также улучшенная вибро- и звукоизоляция салона. Увеличится также ширина спальной полки, а в каждом купе появится система индивидуального регулирования температуры. Кроме того, будет увеличено количество туалетных комнат.Позднее РБК в пресс-службе РЖД пояснили, что холдинг для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведет разработку новых пассажирских вагонов, притом как купейных, так и плацкартных. В компании отметили, что на данный момент разрабатываются только концепции новых вагонов и их внутреннего устройства.«В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что проектирование новых вагонов будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества. В случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством, заметили в РЖД.Как пояснил РБК представитель ФПК, говорить о том, что компания уже отказалась от закупки плацкарт, преждевременно. Только в текущем году компания закупит 589 плацкартных вагонов старого типа, в планах инвестпрограммы 2019 года также заложены средства на закупку плацкарты. «Отказаться от старых плацкартных вагонов можно будет, когда будет полностью утверждена концепция новых плацкарт, а также принято решение по их закупке и поставке», — сказал собеседник.