«РЖД Логистика» запускает новый контейнерный поезд из Самары в Пекин

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Первые контейнеры с мукой в рамках тестовой отправки уже отправились cо станции Безымянка (Самара) в Пекин. Следующая транспортировка запланирована на февраль 2018 года. После выхода сервиса на регулярную основу ориентировочные сроки доставки составят 14 суток.В целях развития данного экспортного направления в Самаре состоялось рабочее совещание руководителей АО «РЖД Логистика», Куйбышевской железной дороги, ПАО «ТрансКонтейнер», представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия иминистерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.Стороны обсудили с китайской стороной — железнодорожной компанией Capital railway resources — перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и возможности расширения продуктового портфеля для отправок из этого региона России в Китай.В ближайшее время состоится встреча с китайскими грузоотправителями в Пекине для согласования всех деталей по запуску регулярного кругового контейнерного поезда по маршруту Пекин – Самара – Пекин.«Для нас сервис железнодорожного несырьевого экспорта в 2017 году стал одним из ключевых проектов, которому мы отдали очень много сил. И я вижу результат нашей плодотворной работы — прежде всего, это высокая заинтересованность российских и китайских клиентов в доставке различных товаров. Проанализировав продуктовый потенциал Самарской области, мы начали масштабировать географию сервиса именно с этого региона. На очереди и другие города России», – рассказал генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.«РЖД Логистика» организует регулярные еженедельные экспортные отправки из России в Китай за 12-14 суток. Сервис реализуется в сотрудничестве с «Российским экспортным центром» при поддержке ПАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД» и терминалом Freight Village RU (Ворсино, Калужская область). Доставка осуществляется в Далянь (через Россию) и Чэнду (через Монголию). Сервис железнодорожного несырьевго экспорта признан лучшим логистическим проектом 2017 года, сообщает пресс-служба КбшЖД.