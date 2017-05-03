РЖД: Пассажиров-ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с праздником в поездах и на вокзалах

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Количество поездок не ограничено, с каждым инвалидом и участником ВОВ бесплатно может проследовать один сопровождающий.К сегодняшнему дню оформлено свыше 1,1 тыс. билетов. В том числе 661 билет оформлен для участников и инвалидов ВОВ и 503 – для сопровождающих их лиц.Также с 1 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться всеми видами пассажирских услуг на вокзалах, в том числе залами ожидания повышенной комфортности, услугами носильщиков, камерамихранения.В настоящее время железнодорожники готовятся к праздничным перевозкам–тематически оформлены вокзалы, билетные кассы и интерьеры поездов. Накануне праздника форму всех работников холдинга «РЖД» украсят значки «9 Мая» иГеоргиевские ленточки, в День Победы начальники поездов поздравят пассажиров по громкоговорящей связи.С 1 по 10 мая во время посадки, отправления и прибытия поездов дальнего следования и «Сапсанов» прозвучат песни военных лет. В поездах будут транслироваться художественные фильмы военно-патриотической тематики (например,«Они сражались за Родину», «Летят журавли» и т.д.) и документальные фильмы о героях Великой отечественной войны (например, о летчике-штурмовике Н.Е. Оловянникове, сапере Б.А. Рунове и др.). Ветеранам, которые совершат поездкис 1 по 10 мая, подарят памятные сувенирные наборы от АО «ФПК». В ассортимент меню вагонов-бистро поездов «Сапсан» будут включены тематические блюда и кондитерские изделия, которые будут предоставляться бесплатно.Железнодорожники предпримут все возможные усилия, чтобы сделать путешествие каждого ветерана максимально комфортным и праздничным, сообщает пресс-служба РЖД.