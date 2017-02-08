Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород

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В рамках совместного проекта ООО «ДК Древо» и ОАО «Самарский ППК» организовано транспортное сообщение между Южным городом и станциями поездов пригородного сообщения Красный Кряжок и Соцгород.Запуск маятникового автобусного маршрута улучшит транспортное сообщение с новым микрорайоном и позволит жителям Южного города добираться до Железнодорожного вокзала без пробок, менее чем за 30 минут.Автобусы отправляются от остановки «Спортивный комплекс «Южный»», следуют по Николаевскому проспекту и выезжают на улицу Утевскую, останавливаясь на всех остановках по пути следования, сообщает ООО «ДК Древо».