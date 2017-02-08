Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
У жителей Самарской области снизилась задолженность за электроэнергию
У жителей Самарской области снизилась задолженность за электроэнергию
В Самаре продолжается прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» - 2017
В Самаре продолжается прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» - 2017
Полузащитник Срджан Мияилович из Сербии перешел в "Крылья Советов"
Полузащитник Срджан Мияилович из Сербии перешел в "Крылья Советов"
В Самарской области завершено размещение облигаций первого народного займа
В Самарской области завершено размещение облигаций первого народного займа
На автодорогах Самарской области работают мобильные пункты обогрева
На автодорогах Самарской области работают мобильные пункты обогрева
Прокурорской проверкой установлено, что гражданин Святослав Спирчагов осуществляет телефонные звонки на номера университета и высказывает бранные, оскорбительные слова и выражения в адрес помощника ректора и других сотрудников.
За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф
Правозащитники сообщили о переходе Рунета на "военное положение"
Правозащитники сообщили о переходе Рунета на "военное положение"
сегодня  Среда, 8 февраля, 14:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 59.19
0.48
EUR 63.24
0.08
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород

8 февраля 2017 13:24
200
Он улучшит транспортное сообщение с новым микрорайоном.

В рамках совместного проекта ООО «ДК Древо» и ОАО «Самарский ППК» организовано транспортное сообщение между Южным городом и станциями поездов пригородного сообщения Красный Кряжок и Соцгород.

Запуск маятникового автобусного маршрута улучшит транспортное сообщение с новым микрорайоном и позволит жителям Южного города добираться до Железнодорожного вокзала без пробок, менее чем за 30 минут.

Автобусы отправляются от остановки «Спортивный комплекс «Южный»», следуют по Николаевскому проспекту и выезжают на улицу Утевскую, останавливаясь на всех остановках по пути следования, сообщает ООО «ДК Древо».


Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
8 февраля 2017  12:58
У жителей Самарской области снизилась задолженность за электроэнергию
У жителей Самарской области снизилась задолженность за электроэнергию
В прошедшем году в регионе было проведено более 6 тысяч отключений за неоплату энергоресурсов. Экономика региона
72
8 февраля 2017  11:35
В Самарской области завершено размещение облигаций первого народного займа
В Самарской области завершено размещение облигаций первого народного займа
ЦБ зарегистрировал соответствующий отчет. Экономика региона
91
7 февраля 2017  14:11
В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара осуществлена 5 января 2017 г. Более чем за месяц на предприятии изготовлено порядка 40 тонн продукции из многослойной полиэтиленовой пленки.
Компанией «СолоФилмз» начато производство продукции на временных площадях в Тольятти
В имеющемся помещении установлено новое оборудование из Европы и начато производство упаковки для молочных продуктов, а также для грунта. Первая отгрузка товара... Экономика региона
180
Весь список
Финансы и Банки
7 февраля 2017  19:33
Количество участников самой масштабной в России программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достигло 25 миллионов человек. Юбилейным участником стала жительница Самары Ирина Валентиновна Тяпкина, которая в честь этого была награждена ценными подарками от ведущих партнеров программы.
25 миллионов человек получают бонусы СПАСИБО
 Количество участников самой масштабной в России программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достигло 25 миллионов человек. Юбилейным участником стала... Финансы и Банки
152
7 февраля 2017  18:38
25 миллионов человек получают бонусы СПАСИБО
25 миллионов человек получают бонусы СПАСИБО
 Количество участников самой масштабной в России программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достигло 25 миллионов человек.  Финансы и Банки
25
6 февраля 2017  14:56
Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.
Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»
 Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.  Финансы и Банки
293
Весь список
Строительство
7 февраля 2017  13:00
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты
Подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт. Строительство
201
7 февраля 2017  10:29
В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек
В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
202
6 февраля 2017  11:45
Власти Самары отказались легализовать возведение высотки у детсада на Солнечной
Власти Самары отказались легализовать возведение высотки у детсада на Солнечной
Жильцы близлежащих домов требуют приведения территории в прежний вид. Строительство
183
Весь список

Налоги
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
54
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
766
20 декабря 2015  15:14
В Самаре может появиться образовательное страхование
 В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1872
Весь список
Бизнес
23 января 2017  17:14
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
 Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса.  Бизнес
102
14 декабря 2016  17:07
Преимущества профессионального перевода
Преимущества профессионального перевода
 В настоящее время все большее количество людей предпочитает сотрудничать с бюро переводов  msk-perevod24.ru , чтобы понять содержание официальных, юридических,... Бизнес
373
14 декабря 2016  16:59
Как выбрать оборудование для столовой
Как выбрать оборудование для столовой
 В настоящее время достаточно много предпринимателей «сделали ставку» на организации общественного питания, поскольку данный бизнес достаточно... Бизнес
344
Весь список


Новости компаний
8 февраля 2017  10:27
В Самаре встретились ведущие российские эксперты в области охраны труда
В Самаре встретились ведущие российские эксперты в области охраны труда
Встреча прошла в рамках образовательного семинара. Новости компаний
107
7 февраля 2017  11:34
АвтоВАЗ увеличил продажи в январе до 16,3 тыс. автомобилей
АвтоВАЗ увеличил продажи в январе до 16,3 тыс. автомобилей
Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 5% Новости компаний
140
6 февраля 2017  15:55
ОАО «Группа Илим». Узнайте больше о председателе совета директоров.
ОАО «Группа Илим». Узнайте больше о председателе совета директоров.
  Захар Смушкин  – председатель совета директоров компании ОАО «Группа Илим». Его знают многие. Он занимает 37 место в списке самых влиятельных... Новости компаний
61
6 февраля 2017  13:52
В «Самарских распределительных сетях» началась подготовка к годовой ремонтной программе
В «Самарских распределительных сетях» началась подготовка к годовой ремонтной программе
На замену и ремонт оборудования в текущем году выделено более 260 млн рублей. Новости компаний
120
Весь список
IT и Коммуникации
7 февраля 2017  16:22
Советы по продвижению сайта
Советы по продвижению сайта
 Купить сайт – дело не сложное. Однако поднять его посещаемость, куда сложнее. На просторах сети существует множество методов, для раскрутки сайтов, сегодня... IT и Коммуникации
29
6 февраля 2017  15:49
Ремонт iPhone 7. Доверяйте решение проблем профессионалам!
Ремонт iPhone 7. Доверяйте решение проблем профессионалам!
 Техника компании Apple уже давно набрала свою популярность. Однако, компания не устаёт удивлять своих покупателей новыми моделями.  IT и Коммуникации
56
6 февраля 2017  15:47
Сервисный центр Apple – доверяйте свою технику профессионалам
Сервисный центр Apple – доверяйте свою технику профессионалам
 Когда речь идёт о ремонте электронной техники, каждый должен правильно выбирать специалистов, которые будут заниматься этим ремонтом.  IT и Коммуникации
34
Весь список
Транспорт
8 февраля 2017  13:24
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
Он улучшит транспортное сообщение с новым микрорайоном. Транспорт
200
8 февраля 2017  12:32
Размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам в рамках системы «Платон» вырастет в два раза с 15 апреля
Размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам в рамках системы «Платон» вырастет в два раза с 15 апреля
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. Транспорт
65
8 февраля 2017  10:43
В феврале в Тольятти пройдет ряд рейдов ГИБДД
В феврале в Тольятти пройдет ряд рейдов ГИБДД
Они будут нацелены на выявление нарушений разного рода. Транспорт
96
7 февраля 2017  14:39
Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования.
ОАО «РЖД» упростило порядок предоставления скидки студентам при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования
Для того чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов теперь могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на... Транспорт
213
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
969
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
651
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4799
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1805
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2373
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1488
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1218
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2381
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2166
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11377
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9312
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5708
Весь список

Мероприятия
На берегах Невы и Волги… в Тольятти открывается виртуальный филиал русского музея
В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля
Весь список
Популярное
за сегодня

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

918

За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф

846

В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал

618
за неделю

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

5354

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5016

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

4201
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Звоновский Владимир Борисович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда