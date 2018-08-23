Проверки организации работы общественного транспорта Самары продолжаются
23 августа 2018 19:54
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В частности, они касались и маршрута № 2, который связывает автостанцию «Аврора» с центром города – пролегает до улицы Высоцкого. Проверяющие дали оценку организации движения, проехав практически по всей маршрутной линии (протяженность маршрута – 11 км). Под особо пристальным контролем - движение автобусов в часы «пик». Специалисты зафиксировали, что утром наполняемость салонов – средняя. На начальной остановке она составляет порядка 10 человек. Далее отмечается равномерное распределение пассажиропотока. Интервалы движения не превышают 5-10 минут. Однако, по словам пассажиров, в вечернее время автобусы маршрута № 2 приходится ждать гораздо дольше, нежели утром. На остановках наблюдается большое скопление людей.
«Департамент транспорта разбирается в ситуации. Мы обязательно учтем пожелания пассажиров, чтобы работа маршрута была скорректирована. Соблюдение графика – на контроле. По итогам мониторинга вместе с перевозчиком рассмотрим необходимость оптимизации расписания движения, чтобы горожане, пользующиеся этим маршрутом, были довольны», - пояснил руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.
Также проверяющие проконтролировали работу маршрута № 37 – автобусы в пути проезжают 17 км почти через весь город (14-й микрорайон – Хлебная площадь). Интервалы соблюдаются. Наполняемость средняя. В настоящее время специалисты отмечают стабильную работу маршрута, нареканий от пассажиров нет.
Необходимо подчеркнуть, что информация, полученная в ходе мониторинга, тщательно анализируется с учетом мнений горожан. Маршруты, по которым в адрес Главы города, профильного департамента поступают обращения, в том числе через социальные сети, отрабатываются в первую очередь. Проверочные мероприятия продолжатся в ежедневном режиме. В случае возникновения замечаний своевременность принятия мер перевозчиками также находится на контроле, передает пресс-служба администрации Самары.
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