Проезд по платной трассе М-11 Москва – Петербург обойдется для легковых автомобилей в 2 тысячи рублей

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Кельбах уточнил, что в данном случае речь идет о первой тарифной группе. Расценки по другим группам глава «Автодора» не называл.В начале февраля 2016 года правительство России в ответ на недовольство автомобилистов, вызванное высокими тарифами на проезд по М-11 от Москвы до Солнечногорска (до 500 руб. за 43 км в зависимости от времени суток), опубликовало постановление, исходя из которого максимальная стоимость проезда легкового автомобиля по платным трассам федерального значения не может превышать 3 руб. за км. Таким образом, при общей протяженности трассы между Москвой и Санкт-Петербургом в 669 км в соответствии с этим документом путь должен обойтись в 2007 руб.Кельбах также заявил о планах «Автодора» к 2025 году расширить сеть скоростных дорог в России с 3 до 8 тыс. км. На эти цели, по словам Кельбаха, придется потратить 3,8 трлн руб. 1,9 трлн руб. ведомство планирует попросить у государства, а остальное привлечь с рынка.Трассу М-11 изначально планировали построить к чемпионату мира по футболу в России, однако в настоящий момент открыты лишь три участка: с 15 по 58-й километр (от Москвы и почти до Солнечногорска), с 208-го по 258-й км (обход Торжка) и с 258-го по 334-й км (обход Вышнего Волочка).В конце лета прошлого года глава Министерства транспорта Максим Соколов указывал, что строительство автодороги будет завершено на рубеже 2018–2019 годов.