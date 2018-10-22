Проект «Вагон знаний» пополнился новыми маршрутами Москва – Пенза и Москва – Самара

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Познавательное путешествие учащиеся совершили на поездах №9/10 «Жигули» и №51/52 «Сура» формирования Куйбышевского филиала АО«Федеральная пассажирская компания». В пути следования детей ждала интерактивная образовательно-развлекательная программа.Совместно с партнерами разработана насыщенная программа пребывания ребят в столице. Для школьников 1-5 классов подготовлена профориентационная экскурсия с посещением города профессий «Мастерславль» и фабрики мороженого, для учеников 6-11 классов – программа «Изучаем историю России в Москве» с посещением Государственного Исторического музея и парка «Зарядье», передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД